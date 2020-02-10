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В Орле отметили день рождения орловского писателя, поэта и этнографа Иосифа Федоровича Каллиникова


В январе исполнилось 130 лет со дня его рождения. На встречу-викторину пригласили учеников младших классов орловских школ, чтобы познакомить их со сказками, которые сто лет назад собрал, записал и сохранил этот замечательный человек. 
 
Иосиф Каллиников был организатором и участником нескольких этнографических экспедиций, созданных именно для изучения народного литературного наследия. Еще до революции он собрал и сохранил более 500 сказок, присущих только нашему региону. 
 
В гости к ребятам пришел краевед Геннадий Тюрин, которые много лет изучает жизнь и творчество писателя.
 
Геннадий Тюрин литературовед, краевед: «В Орле собран большой архивный материал, то что было собрано дочерью писателя - то что было опубликовано за границей: рукописи, письма, фотографии, и то, что удалось нашим музейным работникам удалось привезти из-за границы сюда, и у нас сейчас наш архив, личный фонд Иосифа Каллиникова составляет более трех тысяч единиц».
 
Часть личных вещей писателя есть и в музее писателей-орловцев. Их еще в 60-х годах передала на родину дочь писателя. Можно увидеть его фотографии, сделанные в эмиграции, и личные документы выданные Каллиникову в Орле, еще до того, как он покинул Родину в связи с Первой мировой войной. Его этнографическая работа была отмечена серебряной медалью Русского географического общества, которое по сей день хранит часть архива писателя.
 
Геннадий Тюрин литературовед, краевед: «Иосиф Каллиников записал две тысячи народных песен. Это не просто тексты, которые сохранились в его рукописях, он сумел записать эти песни на фонограф - такое устройство было до революции, записывали на валики, и в архиве Русского географического общества эти записи сохранились».
 
В эмиграции писатель жил в Египте, а затем в Чехословакии, и на родину вернуться уже не смог. Но его огромная работа не пропала. Часть собранных им песен, частушек и припевок переложена на музыку и исполняется современными фольклорными коллективами. А школьникам на этой встрече рассказали о сказках, которые можно было услышать только в Орловской губернии, и о человеке, который помог их сохранить до наших дней.



Эва Стасюлевич
10 февраля 2020 года
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