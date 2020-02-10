За рулем не курит, не ругается и конфетами угостит

35-й автобусный маршрут в Орле обслуживает женщина-водитель. Юлия Тучкова работает водителем автобуса уже шесть лет и за это время собрала внушительную коллекцию хороших отзывов.

Ее утро начинается в 05:20. Но ранний подъем Юлию не смущает, привыкла. Уже через час ее автобус ждут первые пассажиры.

По образованию Юлия Тучкова повар-кондитер, однако жизнь сложилась по-другому. В 23 года она уже работала водителем троллейбуса, последние шесть лет управляет маршрутным автобусом. От вида такой авто-леди некоторые, в прямом смысле, падают с ног - от неожиданности.

Коллега Юлии - Антон признается, что известная морская поговорка здесь не работает, в их коллективе считают, что женщина за рулем - к удаче.

Антон Дмитриев старший механик компании-перевозчика: «Она работает безаварийно, за шесть лет нет ДТП, люди не жалуются, претензий к человеку нет».

Женская рука чувствуется и в салоне автобуса. Тут не тролько снеговики и воздушные бабочки, но конфеты - для детей.

Юлия Тучкова, водитель маршрутного автобуса: «Дети со мной утром ездят в детский сад, ну и люди едут после поликлиник, после анализов, когда кровь сдают – угощаются».

Пассажиры довольны и водителю хорошо. Юлия по телефону не болтает, за рулем не курит, на других участников дорожного движения не ругается. А потому и к видеорегистраторам, которые планируют установить в маршрутных автобусах уже в марте, относится положительно. Независимый наблюдатель поможет решить любой конфликт. Хотя конфликтов у нее практически не бывает. Встречая пассажиров с улыбкой и уважением, она получает все это взамен.