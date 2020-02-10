Команда «ОрелГУ-КПРФ» завершила домашнюю часть сезона Чемпионата России по мини-футболу

Орловчанки принимали на своем поле дебютанта сезона - нижегородскую «Норманочку». Состоялось два матча.

Шансы на плей-офф наши спортсменки потеряли неделю назад, не набрав максимум очков в играх со «Спартаком», поэтому встреча с соперницами из Нижнего Новгорода уже не имела большого турнирного значения. В играх с «Норманочкой» при обоюдоострой игре команда не смогла набрать очки. Итоги встреч – поражения со счетом 0:3 и 0:2.

Полноценное завершение сезона для наших спортсменок состоится 14 и 15 февраля в Пензе. Там футболистки «ОрелГУ-КПРФ» сыграют с местной «Лагуной», которая досрочно выиграла групповой этап.















