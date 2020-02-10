Вниманию водителей! Выбирайте пути объезда.





На Автовокзальной улице в Орле движение ограничат на 7 месяцев. Ремонт на этом объекте будет проводиться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Мария Семак

10 февраля 2020 года



