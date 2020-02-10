В Орле прошел вечер памяти Андрея Ильича Курнакова 7 февраля исполнилось 10 лет, как ушел из жизни народный художник России, автор двух диорам, один из самых знаменитых орловцев XX-XI веков.





В этот день, по традиции, его друзья, ученики, поклонники собираются в мастерской художника на почти семейный вечер, чтобы поделиться воспоминаниями, еще раз пройтись по знакомым комнатам и посмотреть фотографии разных лет, и конечно, картины, в которых и сам мастер и жизнь его поколения отражена во всей полноте. В мастерской все так же, как было при жизни Андрея Ильича. Аккуратно разложены кисти, на рабочем столе идеальный порядок, и кажется, что художник просто вышел на минуту, встретить гостей. Но 7 февраля, уже несколько лет подряд, его гостей встречают только сотрудники музея-мастерской. Свою мастерскую перед смертью он подарил области. Она открылась всего шесть лет назад, и этому предшествовала большая работа по сохранению внутренних помещений дома. Для посетителей, друзей, художников, которые при жизни мастера часто здесь бывали, ее двери вновь распахнулись только в 2014 году. Вечера памяти с тех пор проводятся регулярно - в день рождения художника и в день его ухода из жизни. У каждого - свой Курнаков, и свои воспоминания о нем. Для нашей области он был и остается одной из самых значимых фигур, оставивших огромное творческое наследие. Иван Мосякин, друг А.И. Курнакова: «Его мастерская была не только местом его творчества, но и местом общения его друзей. Кого здесь только не было, здесь были не только люди из руководства Орловской области, но и из руководства нашей большой страны, выдающиеся художники, писатели». У него был огромный вес в обществе, к его мнению прислушивались, с ним считались. Именно он основал в Орле художественно-графический факультет, создал две уникальных диорамы, посвященные самым страшным в истории войнам. И девизом своей творческой жизни всегда считал одно - художник обязан трудиться, писать и быть зеркалом своего времени, чему неукоснительно следовал. Но в мастерской, при гостях всегда преображался. Гиви Калмахелидзе, народный художник России: «Человек он гостеприимный был, конечно, стол накрывал, и «курнаковка» его знаменитая была, все это было, и, конечно, он раскрывался с другой стороны». Фронтовик, человек, побывавший в плену, он до самых последних дней ценил чужую жизнь, и любил свою малую родину, эти чувства и сегодня можно увидеть в его полотнах, которые хранятся в десятках лучшим мировых музеев и в Третьяковской галерее.





Эва Стасюлевич

10 февраля 2020 года



