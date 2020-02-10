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В Орловской области подорожали капуста и гречка

Капуста подорожала на 15,5%, гречка - на 10,5 %. Вопросы повышения цен сегодня разбирали на аппаратном совещании у главы региона.


Повышение цен на капусту и гречку в нашем регионе связывают с общероссийской тенденцией. Остальные продукты, как было отмечено, показывают меньшей рост цен, а некоторые и вовсе подешевели. Например, цены на куриные яйца в орловских магазинах в среднем снизились на 7,5%, мясо кур - на 2%. Соль подешевела на 5,5%, вермишель почти на 3%. А вот плодоовощные сезонно вновь подорожали - большего всего яблоки - на 8,5%. Также в среднем на 3% увеличились цены на свинину, рыбу, баранину, сахар, масло сливочное и подсолнечное, хлеб и картофель.


Антон Киселёв
10 февраля 2020 года
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