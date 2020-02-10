Юные орловские модельеры представили свои коллекции на конкурсе «Мастерица» Показом мод в Орловском центре детского творчества №5 завершилась неделя творческих открытий. Ежедневно ребята представляли свои проекты в разных направлениях, в том числе в моделировании и конструировании одежды.





Юные рукодельницы со всего города продемонстрировали вечерние и повседневные наряды, сшитые и связанные своими руками. Конкурс «Мастерица» - ежегодный. В этот раз в нем принимали участие 70 человек.



Владислав Михайлов, заведующий отделом организационной работы Центра детского творчества № 5 г. Орла: «Представлены замечательные модели одежды. С каждым годом качество выполнения работ повышается. Ребята с удовольствием участвуют в конкурсе».

Воспитанницы кружка «Волшебная нить» решили создать коллекцию из подзабытого бархата, тем самым дав новую жизнь платьям из бабушкиного сундука. Одни шили вечерние наряды, другие кропотливо вывязывали узоры спицами или крючком.



Дарья Тимошенкова представила платье «Цветочная поляна». Она трудилась над ним четыре месяца. Как рассказала Даша, платье связано в технике «Бабушкин квадрат». Кстати, именно бабушка научила юную мастерицу вязать крючком.



Единственный парень, участвовавший в конкурсе, представил модель «Древо сакуры». Герман Шалимов связал футболку из хлопковых ниток. Он уверяет - испокон веков вязание было чисто мужским делом.



Вне конкурса коллекцию «Круги на воде» представил студенческий театр моды «Ассоль» техникума им. Русанова. С ней в прошлом году девушки заняли второе место на международном фестивале дизайна «Губернский стиль» в Воронеже. А их руководители сегодня - в жюри. И признаются: в работах юных мастериц есть немало интересных идей.





Татьяна Тимохина

10 февраля 2020 года



