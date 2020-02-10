понедельник 10.02.2020 20:38:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Юные орловские модельеры представили свои коллекции на конкурсе «Мастерица»

Показом мод в Орловском центре детского творчества №5 завершилась неделя творческих открытий. Ежедневно ребята представляли свои проекты в разных направлениях, в том числе в моделировании и конструировании одежды.


Юные рукодельницы со всего города продемонстрировали вечерние и повседневные наряды, сшитые и связанные своими руками. Конкурс «Мастерица» - ежегодный. В этот раз в нем принимали участие 70 человек.

Владислав Михайлов, заведующий отделом организационной работы Центра детского творчества № 5 г. Орла: «Представлены замечательные модели одежды. С каждым годом качество выполнения работ повышается. Ребята с удовольствием участвуют в конкурсе».

Воспитанницы кружка «Волшебная нить» решили создать коллекцию из подзабытого бархата, тем самым дав новую жизнь платьям из бабушкиного сундука. Одни шили вечерние наряды, другие кропотливо вывязывали узоры спицами или крючком.

Дарья Тимошенкова представила платье «Цветочная поляна». Она трудилась над ним четыре месяца. Как рассказала Даша, платье связано в технике «Бабушкин квадрат». Кстати, именно бабушка научила юную мастерицу вязать крючком.

Единственный парень, участвовавший в конкурсе, представил модель «Древо сакуры». Герман Шалимов связал футболку из хлопковых ниток. Он уверяет - испокон веков вязание было чисто мужским делом.

Вне конкурса коллекцию «Круги на воде» представил студенческий театр моды «Ассоль» техникума им. Русанова. С ней в прошлом году девушки заняли второе место на международном фестивале дизайна «Губернский стиль» в Воронеже. А их руководители сегодня - в жюри. И признаются: в работах юных мастериц есть немало интересных идей.


Татьяна Тимохина
10 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.