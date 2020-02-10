Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Гречка и капуста подорожали, а куриные яйца упали в цене. О товарах и их стоимости сегодня говорили в правительстве региона.



- Сегодня во всех пожарно-спасательных частях Орловщины вспоминали боевого товарища. Мы пообщались с коллегами Алексея Сопина и его братом.



- Будущие Зайцевы и Юдашкины. Мы побывали на творческом показе юных модельеров.



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Вести-Орёл

10 февраля 2020 года



