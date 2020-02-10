На Орловщине активно проходит цифровизация пенсионеров Ликвидировать компьютерную безграмотность у орловцев «золотого возраста» - такую задачу поставили в Орловской области лет 10 назад. О результатах сегодня говорили на встрече губернатора и председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.





Андрей Клычков провел рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским. Стороны обсудили актуальные вопросы социальной политики в регионе, в частности, в отношении людей пожилого возраста.



Валерий Рязанцев отметил, что Орловская область выделяется на фоне других регионов в части обучения пожилых людей компьютерным технологиям как по масштабу, так и по качеству.





Андрей Клычков подчеркнул, что вопрос обучения людей старшего поколения компьютерной грамотности, популяризация и вовлечение их в процесс освоения цифровых технологий помогает им успешно адаптироваться в информационной среде. Это позволяет пенсионерам получать необходимые государственные услуги через информационно-телекоммуникационные сети, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 февраля 2020 года



