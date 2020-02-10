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Сводный отряд орловских полицейских отправился в очередную командировку на Северный Кавказ

Среди тех, кто полгода будет нести службу вдали от Орловщины, сотрудники различных подразделений органов внутренних дел. Это и оперативники отделов уголовного розыска и управления по контролю за оборотом наркотиков, и кинологи, и сотрудники патрульно-постовой, а также дорожно-патрульной служб.


Службу орловским полицейским предстоит нести в селе Кидеро Цунтинского района Дагестана. Свыше двух километров над уровнем моря, скалистые горы и ущелья, петляющие по обрывам грунтовые дороги, высокая лавиноопасность и в добавок к этому тлеющие очаги бандподполья. На курортные условия бойцам отряда рассчитывать не приходится.

Сегодня состоялось прощание с коллегами и родственниками. Напутственные слова прозвучали из уст главного полицейского области Юрия Савенкова. Официальную церемонию прощания завершил православный молебен.

Отъезжающим предстоит сменить на боевом посту своих коллег-орловцев, чей срок командировки подошел к концу.


Иван Суверин
10 февраля 2020 года
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