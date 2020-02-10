Орловщину заметёт! МЧС прогнозирует на территории Орловской области неблагоприятные погодные явления.





Непогоду стоит ожидать с 21 часа 10 февраля по 21 час 11 февраля.



Ночью - снег, местами метель, местами гололед, налипание мокрого снега, днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…-6°С, днем -3°С…+2°С.





Орловское Информбюро

10 февраля 2020 года



