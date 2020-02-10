За распространение газоанализаторов – 3,5 года колонии Такой срок получит злоумышленник, распространявший газоанализаторы в Орловском районе. Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам: мошенничество и разбой.





В сентябре 2019 года, находясь в одном из населенных пунктов Орловского района, злоумышленник представился одному из жителей деревни сотрудником газовой службы. Он предложил приобрести датчик утечки газа (газоанализатор) за 10 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что потерпевший вышел, злоумышленник забрал и деньги и газоанализатор.



В другом населенном пункте Орловского района он также пытался обмануть пожилую женщину. Однако потерпевшая отказалась и, выйдя из дома, попыталась позвать на помощь. Злоумышленник схватил женщину, закрыл входную дверь и стал требовать деньги, угрожая зарезать пенсионерку. Потерпевшая восприняла угрозу как реальную, вследствие чего отдала подсудимому 6000 рублей.



По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по первому и второму эпизодам злоумышленнику назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, подсудимый взят под стражу в зале суда.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает сайт Орловского районного суда.





Орловское Информбюро

10 февраля 2020 года



