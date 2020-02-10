Жителю Заводского района Орла, который воспользовался чужой банковской картой, предстоит возместить причиненный ущерб

Как пояснил сотрудникам уголовного розыска сам подозреваемый, он нашел банковскую карту и решил ею воспользоваться. Так как карта поддерживает бесконтактную технологию оплаты, кассиры не просили ввести пин-код, злоумышленник совершил покупки в торговых центрах Орла на сумму порядка 13 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.





Надежда Невматулина

10 февраля 2020 года



