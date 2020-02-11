Модернизация Орловского «Водоканала» - что уже сделано и что еще предстоит? Эти вопросы сегодня обсудят на рабочем совещании в администрации областного центра.





Напомним, в декабре 2010 года завершён первый этап строительства водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе в Орле. Уложили почти километр новых труб. Всего же проектом предусмотрено новое строительство хозяйственно-питьевого водовода протяженностью больше двух километров. Это позволит повысить качество воды, обеспечить коммуникациями новые дома. Какие еще перспективы развития намечены руководством предприятия – расскажет на заседании директор «Водоконала».





Мария Семак

11 февраля 2020 года



