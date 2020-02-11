«Год Дружбы с мостом» Жители и гости Орла смогут проследить, как продвигался ремонт моста Дружбы в течение года – с января 2019-го до января 2020-го. По фотографиям. Выставка откроется сегодня, в областной библиотеке им. Бунина.





Автор снимков – Ирина Крахмалева. Она предлагает взглянуть на серию фото как на социальный рассказ о российской действительности на примере одного провинциального города. Открытие состоится в 15 часов. Предусмотрена авторская экскурсия – гости смогут послушать рассказ о том, как создавались работы и задать вопросы. Вход свободный. Самостоятельный осмотр снимков будет доступен до конца февраля.





Мария Семак

11 февраля 2020 года



