Орловскую молодежь приглашают к участию в фестивале патриотической песни «Моя Россия — 2020» Фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы. Заявки уже принимаются.





Проявить свои вокальные таланты могут исполнители в возрасте от 10 до 25 лет включительно. Лучших будут выбирать в нескольких номинациях – «Соло», «Ансамбль» и «Народное пение». Конкурсный отбор пройдет в несколько этапов. Первый тур состоится 27 и 28 февраля, второй – 16 марта. 22 марта жюри определят призеров, которые выступят на гала-концерте. Заявки принимают до 26 февраля. Подробности – на сайте мэрии.





Мария Семак

11 февраля 2020 года



