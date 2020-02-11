Из Ярославля – с победой Юный орловский шахматист Владислав Ивкин выиграл титул Чемпиона ЦФО по русским шашкам.





Награду высшей пробы наш спортсмен завоевал в классической программе. Кроме того, на счету Владислава Ивкина – бронза в молниеносной программе. Обе награды орловец завоевал в возрастной категории спортсменов 2010-2011 года рождения.





Мария Семак

11 февраля 2020 года



