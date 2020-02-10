В Орле полицейские остановили наркодилера 20-летний молодой человек собирался сделать «закладку».





При нем правоохранители обнаружили весы и упаковочный материал. А в тайниках - порядка 15-ти пакетов с синтетикой, общим весом - более 2-х граммов. Это считается крупный размером. Возбуждено уголовное дело.





Надежда Невматулина

10 февраля 2020 года



