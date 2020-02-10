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Орловские водители в прошлом году заплатили чуть больше четверти миллиарда рублей штрафов

Нарушения правил дорожного движения зарегистрировали системы фотовидеофиксации. Всего на камеры попало почти 400 тысяч фактов нарушения ПДД. В этом году предлагается сменить их дислокацию.


Цифры сегодня озвучили на совещании у главы региона. За безопасностью на орловских дорогах сейчас следят 99 стационарных камер, 28 передвижных и 4 мобильных комплекса. Специалисты отмечают, что увеличение камер дисциплинирует водителей, а это в свою очередь отражается на количестве ДТП. В прошлом году их было на 10% меньше, чем в 2018-м.

Егор Залыгин, начальник КУ ОО «Орёлтранссигнал»: «Дальнейшее развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в 2019-2020 году предлагаю производить по следующим направлениям: осуществление переноса 9 стационарных комплексов «Поток-ПДД» на новые места дислокации. Ориентировочная стоимость данных мероприятий составит 2,4 млн. рублей. Бюджетные ассигнования на данные цели имеются у учреждения в пределах действующей редакции закона об областном бюджете; осуществлять при наличии дополнительных бюджетных средств замену морально и технически устаревших комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД; совместно с ФКУ Москва-Харьков ввести в эксплуатацию около 20 новых комплексов автоматической фиксации».



Антон Киселёв
10 февраля 2020 года
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