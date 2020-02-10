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«Нет, весь я не умру...»

Сегодня в России отмечают день памяти Александра Пушкина. И к этой дате в орловском музее Тургенева приурочили выставку иллюстраций Юрия Купера к трагедии «Моцарт и Сальери».


17 иллюстраций предоставил художественный музей Воронежа. Юрий Купер - один из ярких современных российско-американских художников. Он не дает в своих работах прямых отсылок к героям трагедии. Это скорее, приметы времени - книги, кружева, бокал, тонкая вязь, изящные инициалы и гусиное перо, которым писались и бессмертные ноты и бессмертные слова.

Татьяна Тимашева, старший научный сотрудник Орловского музея изобразительных искусств: «Очень необычная техника литографии, очень сложная, авторская, с такими удивительными мастерскими переходами цвета, фактуры. Это внимание к предмету и особая атмосфера, которая не мешает читателю. Художник не навязывает привычные образы и привычную трактовку».



Надежда Невматулина
10 февраля 2020 года
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