Орел готовится к WorldSkills В этом году демонстрационный экзамен сдадут больше трёхсот учащихся орловских техникумов.Экзамен по стандартам WorldSkills заменит выпускникам государственную итоговую аттестацию.





Демонстрационный экзамен пройдёт по 14-ти компетенциям - кузовной ремонт, поварское дело, преподавание в начальных классах и другие. Также на экзамене будут присутствовать представители крупнейших предприятий региона. Так что у ребят есть все шансы найти будущую работу прямо в ходе аттестации.





Надежда Невматулина

10 февраля 2020 года



