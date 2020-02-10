Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- «Сова», «Декарт» и «Скат» уже появились на дорогах региона. Уменьшилось ли количество правонарушений, и какие планы на безопасность?



- Экзамен по стандартам WorldSkills заменит выпускникам государственную итоговую аттестацию. Учащиеся 10 орловских техникумов смогут найти работу уже на экзамене.



- Сегодня пожарные и спасатели Орла вспоминали своего коллегу. Алексей Сопин погиб шесть лет назад.



- Теперь на месте каждого дома - камень, а по убитой деревне звонит поминальный колокол. История - в фотографиях. В Урицком районе открылась выставка к 30-летию мемориала.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

10 февраля 2020 года



