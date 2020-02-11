В Орле горела квартира

ЧП произошло накануне днем.

На телефон пожарно-спасательной службы «101» от очевидцев поступило сообщение о возгорании однокомнатной квартиры в девятиэтажном доме на улице Бурова в городе Орле. В результате пожара на балконе на четвертом этаже выгорели текстильные принадлежности, оплавилась пластиковая дверь. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию пожаров и различные происшествия.