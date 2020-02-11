В Глазуновском районе сгорел дом Пожар произошел в деревне Гнилуша.





В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 квадратных метра, кровля обрушилась. Предполагаемая причина пожар – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет. В тушении пожара участвовала добровольная пожарная команда «Гремячево». За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию пожаров и различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области





Орловское Информбюро

11 февраля 2020 года



