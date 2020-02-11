В Орле сгорел автобус

Пострадавших нет.

В 20.13 на телефон пожарно-спасательной службы «101» от очевидцев поступило сообщение о возгорании неиспользуемого автобуса на улице Семинарской в городе Орле. В результате пожара автобус выгорел на площади 18 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию пожаров и различные происшествия.