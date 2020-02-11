На Орловщине горят хозпостройки

В минувшие сутки два похожих ЧП произошли в Орловском и Ливенском районах.

В половине восьмого вечера пожарным от очевидцев поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ «Разуваевские пруды» Орловского района. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади двенадцать квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

В 23:39 на телефон пожарно-спасательной службы «101» от очевидцев поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Успенское Ливенского района. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 28 квадратных метров, кровля обрушилась. Предполагаемая причина пожар – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию пожаров и различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

