Баскетболисты ОГУ успешно начали второй этап Студенческой лиги ВТБ Орловцы встретились на домашней площадке с командой Ленинградского государственного университета.





Итог встречи – победа нашей команды со счетом 99:75. Самым результативным в составе орловцев стал Константин Куликов. На его счету 38 очков и 19 подборов. Сегодня мужская сборная опорного университета ждет болельщиков на своей игре с командой Удмуртского государственного университета.





Начало встречи – в 18:00. Игра состоится в спорткомплексе ОГУ по адресу ул. Скворцова, 5 . Вход свободный.





Мария Семак

11 февраля 2020 года



