Воспитанники «Орел-Карат» вернулись из Липецка с целым комплектом медалей Кубок Петра Великого собрал больше 500 каратистов из 21 региона страны.





Наши спортсмены поднимались на пьедестал победы несколько раз. Ребята завоевали 7 золотых медали, 2 серебряных и 4 бронзовых. В итоге - второе общекомандное место.





Мария Семак

11 февраля 2020 года



