В Орле водитель забыл пропустить пешехода Женщина получила травмы.





10 февраля в 18:40 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал по ул. М.Горького и в районе д. 51, при повороте налево на прилегающую территорию, допустил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по линии тротуаров. В результате ДТП пешеход получила травмы. За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

11 февраля 2020 года



