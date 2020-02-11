В Орле на зебре пострадал пешеход

ДТП произошло сегодня около восьми часов утра.

Женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, следовала по ул. Генерала Родина и в районе д. 75 допустила наезд на 55-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

