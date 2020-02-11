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В Орле экс-полицейская осуждена за служебный подлог и фальсификацию доказательств

Суд вынес обвинительный приговор.


Следствием и судом установлено, что осужденная сфальсифицировала часть доказательств и внесла подложные сведения в официальные документы по уголовному делу, которое находилось у нее в производстве. Как пояснила, сама бывшая сотрудница полиции, на это шаг она пошла, чтобы улучшить показатели в работе и побыстрее завершить расследование по делу. В итоге женщина приговорена к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, она на два с половиной года лишилась права занимать должности в правоохранительных органах и должна выплатить 120 тысяч рублей штрафа.


Надежда Невматулина
11 февраля 2020 года
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