Сегодня не все орловцы добрались на работу вовремя Снег стал причиной образования заторов на дорогах.





Соцсети пестрят фотографиями и комментариям. По информации пользователей, утром «стоял» Красный мост, 1-я Посадская, Московская и ряд других улиц. К обеду - ситуация улучшилась. Синоптики говорят: непогоду принес североатлантический циклон. Властвовать он будет четыре дня.



По информации мэрии, на расчистку Орла от снега сегодня вышла 41 единица спецтехники. На дороги было высыпано 400 тонн песко-соляной смеси. Задействован ручной труд. Об этом сообщили главе администрации на еженедельной планерке. Александр Муромский отметил, что необходимо увеличить темпы расчистки тротуаров и напомнил собственникам магазинов, что в их обязанности входит и уборка территории от снега.





Анна Вайсергисер

11 февраля 2020 года



