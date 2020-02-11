Орел посетили участники концертного тура проекта Junior Music Tour При поддержке Орловского губернаторского симфонического оркестра состоялось выступление юных исполнителей классической музыки. Пять дарований в возрасте от 8 до 16 лет очаровали зрителей профессиональной игрой и удивили многочисленными победами в российских и международных музыкальных конкурсах. Среди тех, кто вышел на сцену, был и наш земляк - пианист Федор Орлов.





С Федором Орловым наша телерадиокомпания познакомилась еще 5 лет назад, тогда ему было всего 11 лет, но он уже принял участие в конкурсе «Щелкунчик» и стал одним из лучших. Сегодня Федр Орлов ученик московского колледжа имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов пианистов имени Горовица и Рахманинова, выступает в концертном зале имени Чайковского и на Красной площади. Но свою первую школу в Орле, по его словам, будет помнить всегда.



Сегодня Федор в Орле в качестве гостя, как и другие молодые исполнители, которые приехали в рамках юношеского музыкального тура. В этом чудесном проекте принимают участие те, кто стал лауреатом телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик», а также победители Международного юношеского конкурса им. Чайковского.



Дарья Терентьева, исполнительный продюсер проекта Junior Music Tour: «В проекте 30 участников, в каждом концерте принимают участие три, пять, шесть исполнителей в зависимости от возможностей зала. Мы стараемся сделать все максимально равномерно, потому что все зависит от графиков артистов - у них гастроли, концертная деятельность, не говоря уже о том, что они еще учатся в школе, они все обычные дети».

Если это обычные дети, то какие же тогда необычные? Агафье Корзун на днях исполнилось восемь лет, и когда она успела сталь лауреатом конкурсов «Синяя птица» и «Viva, Music!», остается только догадываться. Но, как уверяет сама пианистка, - просто рано начала трудиться. В три года. И теперь сцена - ее рабочее место.



Сегодня именно юные представляют российскую школу классической музыки на международном уровне, и молодых дарований становится все больше - музыка, как и спорт, сильно помолодела. Варвара Кутузова, которая открывала концерт, тоже пришла в музыкальную школу в четыре года. А теперь работает в партнерстве с лучшими пианистами и дирижерами страны.



В Орле также выступили кларнетист Андрей Рязанцев и скрипач Матвей Блюмин. Junior Music Tour стал объединяющей творческой платформой. Благодаря этому проекту 15 тысяч учеников музыкальных школ смогли познакомиться с лауреатами престижных конкурсов, по сути, своими ровесниками. А третий, нынешний сезон проекта, предполагает гастроли по Центральной России.





Эва Стасюлевич

11 февраля 2020 года



