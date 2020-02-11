«Ценность каждой жизни» На Орловщине стартует новый проект в системе соцобслуживания семьи и детей.





В рамках реализации проекта на базе Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья будет организована Школа развивающего ухода для родителей. Запланировано открытие сенсорно-динамического зала, оснащенного новым специализированным оборудованием. Целевую группу проекта составляют 52 ребенка. Сейчас ведется подготовительная работа.





Мария Семак

11 февраля 2020 года



