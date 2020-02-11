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Объявленный в федеральный розыск фигурант уголовного дела добровольно сел в машину к следователю


По маршруту Орёл-Змиёвка сотрудник Свердловского межрайонного отдела СК Рамзес Раджабов-Лачинов ежедневно ездит на работу на личном автомобиле. Так, однажды внимание водителя привлекли два любителя автостопа. Один из них напоминал фигуранта уголовного дела, дважды объявленного в федеральный розыск. Рамзес остановился и предложил их подвезти. По словам следователя, своей удаче он поверил не сразу, поэтому стал расспрашивать пассажиров, и как только назвал фамилию разыскиваемого, тот занервничал. Предвосхищая попытку бегства, следователь предупредил, что делать этого не стоит. В итоге, подозреваемый сдался без сопротивления. Своего попутчика находчивый следователь доставил прямо к порогу Свердловского СК.

Кстати, в уголовном деле, приостановленном за исчезновением подозреваемого, фигурировало три статьи, включая причинение вреда здоровью.

Сейчас подозреваемый уже заключен под стражу. По окончании следствия его судьбу решит суд, который, по всей видимости, попытку скрыться от следствия зачтет как отягчающее обстоятельство.


Иван Суверин
11 февраля 2020 года
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