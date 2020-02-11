Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Утром Орёл стоял в пробках. Ситуацию с уборкой города от снега сегодня обсудили в мэрии.



- 10 школ областного центра остаются закрытыми на карантин. В Орле ограничили проведение массовых спортивных и культурных мероприятий



- Чтобы поскорее закрыть уголовное дело, следователь сама стала фигурантом. Суд вынес обвинительный приговор.



- Подвез до следственного отдела. В руки правоохранителя попал преступник, дважды объявленный в федеральный розыск. Детали - в материале нашего корреспондента.



- Орел посетили участники концертного тура проекта Junior Music Tour.

Мы побывали на концерте.



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Вести-Орёл

11 февраля 2020 года



