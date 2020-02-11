В Орле ограничили проведение массовых спортивных и культурных мероприятий На прошлой неделе управлением Роспотребнадзора по Орловской области издано постановление, на основании которого управление образования администрации Орла подписало соответствующий приказ.





Связано это с увеличением числа заболевших гриппом и ОРВИ. Сейчас 10 школ полностью закрыты на карантин. Число подхвативших инфекцию достигло 15,5%.



Как отметил начальник управления образования администрации г. Орла Александр Шатохин, если рост заболеваемости будет вверх идти, то на карантин могут уйти все школы города.





Анна Вайсергисер

11 февраля 2020 года



