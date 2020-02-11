В ближайшие сутки погода на Орловщине не улучшится Сегодня снегопад проверил готовность коммунальных служб. Как сообщили на «Спецавтобазе», техника вышла на улицы Орла еще ночью и продолжала работать весь день.





В половину второго ночи на улицы города вышли первые машины «Спецавтобазы». Задача номер один - очистить главные и самые оживленные магистрали. Они первыми принимают на себя транспортный удар. Как рассказал директор предприятия Сергей Яковенко, начинают работу с Московского шоссе, следуют через Комсомольскую и заканчивают на Кромском шоссе. Затем распределяются по районам города.



Сергей Яковенко, директор «Спецавтобазы»: «Если на магистрали задействовано порядка 6-7 единиц, после этого формируются по две-три машины и идут по второстепенным улицам для разметания».

Вся техника оборудована системой навигации. Все ее перемещения есть на мониторе диспетчера. Днем на уборке снега было задействовано более 40 единиц. Как заверило руководство «Спецавтобазы», на территории предприятия не простаивало ни одной машины - все в работе.



Сергей Яковенко, директор «Спецавтобаза»: «Технология и регламент предусматривает сначала производить посыпку, после этого в каждом районе проводится разметание, для этого формируется отдельная колонна».

Почти 90 работников с лопатами и метлами вышли расчищать остановки и переходы. Коммунальщики признаются: погода не застала их врасплох. А что будет дальше - знает гидрометеоцентр.



Валерий Селихов, начальник Орловского ЦГМС: «В ближайшие сутки мы пока не ожидаем изменения погодных условий, будет также идти снег, мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега на проводах, гололед, возможно образование местами гололедицы. Температура в ночные часы будет слабоотрицательной - от минус 4 до плюс 1, в дневные часы слабоположительная - до 4 градусов тепла».

Так что коммунальщикам придется держать руку на пульсе и быть в полной боевой готовности. Автомобилистам стоит проявлять повышенное внимание на дорогах. В последующие двое суток погода несколько улучшится, осадки уменьшатся, температура останется в тех же пределах.





Оксана Гранн

11 февраля 2020 года



