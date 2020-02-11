В Орле выбрали «Ученика года — 2020» Победительницей конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области стала ученица 11 класса гимназии №16 Елена Мерцалова.





Елена неоднократно награждалась Почетными грамотами за активную деятельность, награждена медалью «Самый эрудированный ученик» в интеллектуальной игре «Эрудит — 2019», участвует в предметных конкурсах и научно-практических конференциях. Занимается в студии вокала «Синяя птица» Орловского городского центра культуры, неоднократно становилась лауреатом межрегиональных и Всероссийских конкурсов в сфере культуры. По итогам межрегионального конкурса театральных коллективов «Весенние фантазии» награждена дипломом лауреата в номинации «Лучшая женская роль» спектакля «Мгновение длится вечность». Также Елена входит в состав Единой информационной системы «Добровольцы России».



Награду конкурса «Ученик года-2020» Елена получила сегодня из рук главы администрации города.



Александр Муромский отметил: ученики гимназии №16 побеждают уже второй раз за время проведения конкурса. Так, в прошлом году победителем стал Максим Мысин, также обучающийся этого образовательного учреждения, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

11 февраля 2020 года



