вторник 11.02.2020 18:46:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловская область готова наращивать экспорт продукции АПК

Уже сейчас стоят планы увеличить объемы поставок за рубеж в этом году до 90 млн долларов США. Потенциал есть и его нужно использовать.


О том, какими ресурсами для этого располагает аграрный сектор, сегодня глава региона обсудил с крупнейшими производителями и экспортерами зерна. Ключевыми направлениями стали новые рынки сбыта, повышение качества продукции, что сделает ее наиболее конкурентной. Приоритетные партнеры - Азия, Ближний Восток, Западная Африка. Представить свои возможности регион сможет уже в ближайшее время на международной выставке «Gulfood-2020»

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы будем представлять наш потенциал, наши возможности, подготовили вместе с корпорацией «Развитие» наши предложения для наших коллег из Объединенных Арабских Эмиратов для заключения соглашений и выстраивании цепочки связей - от производителя до дальнейшего потребителя зерна и других культур, которые мы можем производить на территории Орловской области».



Оксана Гранн
11 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.