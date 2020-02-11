Орловская область готова наращивать экспорт продукции АПК Уже сейчас стоят планы увеличить объемы поставок за рубеж в этом году до 90 млн долларов США. Потенциал есть и его нужно использовать.





О том, какими ресурсами для этого располагает аграрный сектор, сегодня глава региона обсудил с крупнейшими производителями и экспортерами зерна. Ключевыми направлениями стали новые рынки сбыта, повышение качества продукции, что сделает ее наиболее конкурентной. Приоритетные партнеры - Азия, Ближний Восток, Западная Африка. Представить свои возможности регион сможет уже в ближайшее время на международной выставке «Gulfood-2020»



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы будем представлять наш потенциал, наши возможности, подготовили вместе с корпорацией «Развитие» наши предложения для наших коллег из Объединенных Арабских Эмиратов для заключения соглашений и выстраивании цепочки связей - от производителя до дальнейшего потребителя зерна и других культур, которые мы можем производить на территории Орловской области».





Оксана Гранн

11 февраля 2020 года



