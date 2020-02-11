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Сегодня в Орле решали судьбу аварийных домов

Речь шла о «карточном доме» на набережной Дубровинского, доме № 2 по улице Калинина и о домах № 38 и № 40 по улице Металлургов.


Как сообщил глава администрации города Александр Муромский, судьба «карточного дома» на набережной Дубровинского решена. Осталось подготовить и организовать работы по сносу здания. Этому предшествовали три года судебных разбирательств.


А вот насколько затянется процесс сноса дома номер 2 по улице Калинина - пока под вопросом. Четыре собственника пошли в суд, остальные согласились на предложенную компенсацию. В мэрии заявили: дом нужно уберечь от рук вандалов и желающих поживиться.


Александр Муромский поручил найти ответственного сотрудника администрации, который в определенное время будет проверять сохранность того имущества, которое там осталось, а в случае выявления фактов несанкционированного доступа сообщать об этом в полицию.

Проведут беседы и с жильцами домов № 38 и № 40 по улице Металлургов. Чтобы подрядчик мог начать противоаварийные работы, людям предстоит съехать.


Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, стоимость работ по дому №38 составляет 12 миллионов 632 тысячи рублей, по дому №40 - 8 миллионов 553 тысячи рублей.

Ориентировочные сроки проведения работ в 38 доме 5,5 месяцев. Жителям 40 дома придется терпеть неудобства на месяц меньше.


Анна Вайсергисер
11 февраля 2020 года
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