Сегодня девятиклассники сдают итоговую аттестацию по русскому языку Экзамен пройдет в форме собеседования. Испытание пройдут около 7000 человек.





Ребятам предстоит решить несколько устных заданий: прочитать текст вслух, подробно его пересказать, высказать свое мнение по поводу одной из выбранных тем и ответить на вопросы педагога. На все – 15 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время собеседования увеличено до 45 минут. Резервные дни пересдачи – 11 марта и 18 мая.





Мария Семак

12 февраля 2020 года



