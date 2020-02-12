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15 февраля в Орле состоится шествие Орловского бессмертного батальона

Патриотическая акция пройдет в день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в память о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и не вернувшихся домой.


Начнется шествия в 10 часов утра от стелы «Орел – город воинской славы». Участники акции пронесут портреты погибших воинов-интернационалистов по улицам города Орла.

В шествии примут участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, руководство Орловской области, депутаты Облсовета, представители региональных общественных организаций и объединений, молодежь, жители города.

В 10:30 возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

После митинга будет организована полевая кухня.

Впервые шествие Орловского бессмертного батальона состоялось в 2018 году, а в 2019 году в нем приняло участие более 1000 человек, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
12 февраля 2020 года
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