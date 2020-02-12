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В Орловской области пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Жители региона приглашаются к участию во Всероссийской акции.


Акция пройдет 18 февраля на базе орловского Регионального центра оценки качества образования. Ее инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

К участию в акции приглашаются родители выпускников текущего года, а также представители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Орловской области, представители силовых структур и правоохранительных органов.

В рамках акции, которая приурочена к Году памяти и славы, ее участникам будет предложено сдать экзамен по истории Отечества, сообщает информационный портал Орловской области.

Начало мероприятия: 14.00.


Орловское Информбюро
12 февраля 2020 года
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