12 февраля – Всемирный день науки и гуманизма В 2018 году орловским исследователям было выдано 70 патентов на изобретения, еще 22 – на полезные модели и 2 – на промышленные образцы. Об этом сообщает Орелстат.



Сведения за минувший год еще в обработке. Но подсчитано, что в 2019 году в регионе занимались научными разработками 676 человек в 18 организациях. В общей сложности на работу ученых было потрачено больше 515 миллионов рублей.





Мария Семак

12 февраля 2020 года



