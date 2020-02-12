Россельхознадзор: в 4,5 раза увеличились поставки орловского мяса и мясных продуктов за рубеж

По данным ведомства, только в Гонконг за 2019 год было отправлено 219 тонн продуктов. В страны ЕврАзЭС — 28 тонн готовых мясных изделий и 11 тысяч тонн кормов и кормовых добавок для животных.

В ведомстве отметили, что вся продукция предварительно проходит исследования в лабораториях на соответствие ветеринарным требованиям тех стран, в которые она планируется к отправке. Тщательно обследуется и каждое предприятие, которое желает стать экспортером.





Мария Семак

12 февраля 2020 года



