В Орле ищут талантливую и активную молодежь Желающим предлагают принять участие в благотворительной акции «Импульсы добрых сердец».





Добровольцы организуют концерт, приуроченный к 23 февраля для подопечных «Дуброво-Рощинского дома ветеранов». И для того, чтобы праздник состоялся, нужны те, кто готов выступить для пожилых людей – хореографы, певцы, чтецы. Всех, кто готов присоединиться, ждут в ресурсном центре добровольческих инициатив университета им. Тургенева.



Подробная информация – в официальной группе в социальных сетях.









Мария Семак

12 февраля 2020 года



