Сыграть в бадминтон с космонавтом Всех желающих заняться бадминтоном приглашают на открытую тренировку с мастером спорта, главным тренером орловской сборной – Вероникой Сорокиной и космонавтом Александром Мисуркиным.





Встреча состоится 16 февраля, но записаться на нее необходимо заранее. Занятие бесплатное. Кроме того, будет проведен своеобразный турнир, победители которого получат приз. С собой нужно будет взять спортивную форму и обувь. Всех, кто отважится поиграть, ждет поединок с мастерами этого вида спорта, Александром Мисуркиным и Вероникой Сорокиной. Время игры – 15 минут. Если не готовы к игре, можно просто прийти и посмотреть. Контактный телефон - 8-962-477-28-21.





Мария Семак

12 февраля 2020 года



