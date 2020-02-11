Новый подрядчик, ремонтирующий мост Дружбы в Орле, завершает работы по замене несущих балок Новые балки установлены уже на четырех пролетах из шести. Промежуточные результаты сегодня оценил глава региона. Работы от общего объёма уже выполнены почти на треть. Первоначальным планам - открыть мост для движения транспорта уже в конце лета - ничего не грозит.





Старые балки на предпоследнем пролёте переправы уже демонтированы. Сейчас строители заканчивают подготовительные работы к монтажу новых балок. На четырёх пролётах от правого берега Оки полностью обновили монолитные переходные плиты и заделали продольные швы между балками. Полностью закончить с балками строители обещают к началу марта. Фактически это треть от общего объёма работ.



Евгений Подрезов, генеральный директор подрядной организации: «Монтаж балок - работа трудоемкая. Потом пойдет все намного быстрее - выравнивающий слой, гидроизоляция».

Напомним, всего на ремонт моста Дружбы выделено почти 220 миллионов рублей. 160 из них - из федерального бюджета, по линии Росавтодора. Потому контроль за качеством работ - жёсткий, за самим процессом - круглосуточный.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На объекте находится более 70 человек и стоит в плане увеличение. Те сроки, которые мы проговаривали, гораздо менее длинные, чем контракт. Контракт предусматривает завершение работ в декабре, но мы договорились с руководством компании, что до 1 сентября автомобильное движение по мосту уже будет организовано».

В итоге мост Дружбы станет немного шире - увеличится пешеходная часть. Глава региона подчеркнул: контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут не зря. Напомним, что сейчас спор властей Орла с той компанией решается в суде.





Антон Киселёв

11 февраля 2020 года



