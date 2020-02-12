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Орловцы увидели ремонт моста Дружбы - на снимках

Сегодня в библиотеке им. Бунина открылась фотовыставка журналиста Ирины Крахмалёвой. Серия снимков посвящена только одному объекту - мосту Дружбы. Ирина снимала мост на протяжении года, и этот длинный фоторепортаж увидели зрители.


Гостей выставки встретила автор Ирина Крахмалёва. Главной целью этого проекта она считает возможность показать свое неравнодушие к архитектурным особенностям Орла. Все этапы ремонта моста Дружбы, начиная с 9 января прошлого года, нашли отражение в ежедневных фотосессиях. Ирина Крахмалёва не просто снимала процесс реконструкции, она увлеклась инженерной стороной вопроса.

Ирина Крахмалёва, фотограф, журналист: «Для меня наблюдать ход ремонта было очень важно. Я пыталась понять все этапы работ. Большое спасибо инженерному сообществу Орла, потому что они меня погрузили в эту тему по-настоящему - помимо того, что я понимаю, что я фотографирую, я еще и о сути процессов имею хорошее представление».

Получился глобальный социальный разговор с жителями через фотографии о том, как двигался ремонт моста, и что сделано к сегодняшнему дню. И хотя, его реконструкция уже стала притчей во языцех, далеко не все представляли и степень его обветшания, и то, какое новое лицо он получит. Есть надежда, что эта история закончится для 55-летнего моста благополучно. Да и журналисты, пусть и таким образом, но держат вопрос на контроле.


Эва Стасюлевич
11 февраля 2020 года
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